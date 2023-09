POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Neuer Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes für den Bereich Detmold.

Lippe (ots) - In der Straße "Unter den Eichen" kam es am Donnerstagabend (28.09.2023) zu einem Zusammenstoß einer Autofahrerin und einem jungen Radfahrer. Eine 49-Jährige aus Leopoldshöhe fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem Toyota Corolla in Richtung Buchenstraße. Kurz vor der Einmündung zur Buchenstraße kam ein 7-jähriger Junge auf seinem Fahrrad aus einer Einfahrt gefahren, so dass er gegen den Toyota prallte. Dabei ...

mehr