Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Brandstiftung an Kirche

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 01.25 Uhr bemerkten Anwohner einen Feuerschein im Bereich der Hillentruper Kirche an der Straße Rawaule und verständigten Polizei und Feuerwehr. Durch die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten wurde festgestellt, dass unbekannte Täter sowohl im Bereich des Hauptportals als auch an einem Nebeneingang Holzscheite vor den Türen aufgeschichtet und entzündet hatten. Beide Brände wurden sofort mit Feuerlöschern bekämpft und durch die Feuerwehr Dörentrup endgültig gelöscht. An beiden Türen entstand Sachschaden. Zur Spurensuche und -sicherung wurde die Kriminalpolizei Detmold hinzugezogen. Zeugen, denen im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 005231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

