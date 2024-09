Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Viele Einbrüche, zwei Unfälle mit Verletzten, Wohnmobil gestohlen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Heilbronn. Gegen 20.30 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Gutenbergstraße und stiegen ein. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Zimmer durchsucht und mehrere Gegenstände entwendet. Was genau gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat rund um die Gutenbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Versuchter Einbruch

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Donnerstag versuchte in eine Wohnung einzubrechen. Der Täter machte sich zwischen 8 Uhr und 21.30 Uhr an der Wohnungstüre einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schmidbergstraße zu schaffen. Der Versuch die Türe zu öffnen misslang, weshalb die Person unerkannte flüchtete. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Wohnmobil in Heilbronn. Das hochwertige Fahrzeug wurde zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag in der Gröberstraße auf bisher unbekannte Weise gestohlen. Es handelt sich hierbei um ein Reisemobil der Marke "FCA Italy" aus der Serie "Capron" in der Farbe Weiß. Wer kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Bad Wimpfen: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Über 2,2 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Verkehrsteilnehmers nach einem Unfall in Bad Wimpfen am Donnerstagabend an. Der Mann war gegen 21 Uhr in der Mörikestraße unterwegs und wollte in eine Tiefgarage einfahren. Hierzu musste er mehrfach rangieren, wobei er beim Zurücksetzen mindestens zweimal auf einen vorschriftsmäßig geparkten Dacia auffuhr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die von einem Zeugen informierten Polizisten konnten ihn kurz darauf antreffen und einen Alkoholtest durchführen. Nachdem dieser den Wert von mehr als 2,2 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Jagsthausen: Zwei Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Jagsthausen. Gegen 15.20 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Jagsthausen kommend in Richtung Olnhausen unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet und hier mit einer entgegenkommenden, 57-jährigen Fahrradfahrerin kollidierte. Beide Zweiradfahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Untergruppenbach-Donnbronn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 12.45 Uhr, und Donnerstag, 10.15 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Donnbronn. Im Tatzeitraum öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Kelteräckerstraße und stiegen ein. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

