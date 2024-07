Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Worms-Pfiffligheim (ots)

Am Freitag, den 12.07.2024, gegen 17:40 Uhr kam es in der Alzeyer Straße, in Höhe des dortigen Lidl-Marktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 54-jährige PKW-Fahrer befuhr den Parkplatz des Einkaufsmarktes und bog nach links in die Alzeyer Straße ein. Zeitgleich querte der 37-jährige Fußgänger die Alzeyer Straße von der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung des Parkplatzes. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht am Bein verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241 / 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell