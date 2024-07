Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gefährliche Körperverletzung mit Tierabwehrspray im Zug kurz vor Alsheim

Alsheim (ots)

Am Donnerstag, dem 27.06.2024, gegen 16:43 Uhr, wurden zwei 21-Jährige von einer unbekannten Person im Zug mit einem Tierabwehrspray besprüht. Danach sollen die Geschädigten von mehreren Begleitpersonen des Täters geschlagen worden sein. Dies soll sich im vorderen Abteil des Zugs, Verbindung S6 von Mainz nach Mannheim, kurz vor Alsheim, ereignet haben.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich unter der 06241/852-0, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei RLP mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell