POL-IZ: 240606.4 Itzehoe: Wiederholt Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Zwischen dem 20.05.2024 und dem 03.06.2024 ereignete sich eine ungewöhnliche Häufung von Sachbeschädigungen am Fahrzeugen in Itzehoe. Die Polizei sucht Zeugen. Insgesamt 32 Anzeigen erstatteten Geschädigte bei der Polizei Itzehoe. Die überwiegende Hauptzahl der Taten ereignete sich entlang der Alten Landstraße und deren abzweigenden Straßen im Bereich des Itzehoer Stadtteils Tegelhörn. Hier zerkratzte ein bisher Unbekannter 21 Autos. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte er großflächig die Worte "schwul" und/oder "Nazi" in die Oberflächen der Fahrzeuglacke. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mittlerweile über 20.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

