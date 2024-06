Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240606.2 Itzehoe: Zwei flüchtende Diebe gestellt

Itzehoe (ots)

Am 05.06.2024 14:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt am Langen Peter. Die beiden Diebe flüchteten nach der Tat. Einen Dieb stellte der Warenhausdetektiv in Tatortnähe und hielt ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Unmittelbar davor entledigte sich der Langfinger seiner Beute, die Beamte später auffanden. Auf seiner Flucht verlor der zweite Dieb sein Mobiltelefon, welches die Ermittler im Rahmen der Fahndung an sich nahmen und nach dessen Auswertung die Identität des anderen Täters aufklärten. Aufgrund des Fahndungsdrucks stellte sich dieser im Laufe des Nachmittags auf der Polizeidienststelle Itzehoe. Erschwerend zum eigentlichen Diebstahl kommt hinzu, dass beide während der Tatausführung Messer, zwar nicht nutzten, aber mit sich führten. Die Auswertung des Videomaterials dauert an. Beide Beschuldigte werde sich in einem Verfahren wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

