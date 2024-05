PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Medizinischer Notfall auf der Autobahn

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, den 19.05.2024, gegen 14:30 Uhr wurde ein medizinischer Notfall bei einem Fahrgast eines Linienbusses gemeldet, der im Begriff war, von Nordenstadt kommend auf die A 66 in Richtung Rüdesheim aufzufahren. Der 59-jährige Mann aus Hofhheim musste im Linienbus durch Rettungskräfte reanimiert und zur weitern Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zum Weitertransport der restlichen Fahrgäste wurde zeitnah ein Ersatzbus bereit gestellt.

Die Anschlussstelle Nordenstadt wurde für eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell