Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240605.5 Heide: Kosmetikdiebstahl im großen Stil - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 04.06.2024 um 15:15 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis über einen Diebstahl kosmetischer Erzeugnisse größeren Ausmaßes in einem Warengeschäft am Fritz-Thiedemann-Ring. Bereits am 03.06.2024 um 19:08 Uhr betraten zwei Täter die Geschäftsfiliale und begaben sich zielgerichtet in die Kosmetikabteilung. Hier befreiten sie diverse Artikel der Marken Nivea und Burt Bees von ihren Umverpackungen und rafften die Beute unter ihrer Kleidung zusammen. Anschließend verließen sie das Geschäft und flüchteten um 19:13 Uhr in unbekannte Richtung. Innerhalb von fünf Minuten entwendeten die Unbekannten so Kosmetikprodukte im Wert von nahezu 500 EUR. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert an. Zur Täterbeschreibung ist Nachfolgendes bekannt:

1. Person: männlich, 40 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Kurzhaarfrisur, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover 2. Person: männlich, 40 Jahre alt, kräftige Figur, Glatze, dunkler 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem grauen Kapuzenpullover

Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

Jochen Zimmermann

