POL-IZ: 240606.1 Nordhastedt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nordhastedt (ots)

Am 05.06.2024 zwischen 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr ereignete sich ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Klaus-Groth-Straße. Die Geschädigte war in dieser kurzen Zeitspanne ortsabwesend. Unbekannte begaben sich auf das schwer einsehbare Grundstück und suchten die Gebäuderückseite auf. Hier schlugen sie mit einem Stein die gläserne Tür des Wintergartens ein. Den Riegel zum Entsperren der Tür legten die Täter allerdings nicht um. Stattdessen hebelten sie die Tür zum Holzlager auf. Nachdem sie bemerkten, dass sie über das Lager nicht ins Gebäude gelangen können, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten ersten Erkenntnissen nach ohne Beute vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei in Heide unter 0481 - 940 melden.

