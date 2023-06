POL-HP: Zeugenaufruf- Pkw touchiert Weidezaun

Weiterstadt (ots) - Derzeit steht der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Hahlgartenstraße in Flammen. Der Brand wurde am frühen Sonntagmorgen (18.06.) um 04.05 Uhr durch Nachbarn bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei gemeldet. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Es ist nicht bekannt, ob sich noch Personen im dem Wohnhaus befinden. Alexander Lorenz, EPHK ...

