Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240606.3 Brunsbüttel: Kollision mit Verladekran

Brunsbüttel (ots)

Am 03.06.2024 um 11:16 Uhr kam es beim Anlegemanöver des im Ballast befindlichen MS "FEDERAL KATSURA", Heimathafen Majuro auf den Marshall Inseln, im Hafen Ostermoor, an der Harnstoffpier zu einem Sachschaden an einer Brüstung des dortigen Verladekrans. Der schiffseitige Landgang war während des Anlegemanövers ausgeklappt und hat dadurch beim Festmachen die Brüstung eines Verladekrans beschädigt. Im weiteren Verlauf kam es zu Farbabrieb am Steuerbordheck durch einen Fender der Pier. Der Landgang blieb ohne Schaden, konnte jedoch auf Grund der Positionierung des Krans und einem Verladestop erst am 05.06.2024 ausgebracht werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Beamten fertigten eine Seeunfallanzeige. Die Berufsgenossenschaft Verkehr sah von der Erteilung von Auflagen ab. Jochen Zimmermann

