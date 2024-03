Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gefährliche Körperverletzung in Männerwohnheim plus Angriff auf Einsatzkräfte.

In einem Männerwohnheim im Ida-Gerhardi-Weg wurde am Donnerstagabend (07.03.2024) gegen 21.15 Uhr ein Bewohner körperlich angegriffen und schwer verletzt. Der 70-Jährige befand sich nach ersten Erkenntnissen schlafend in seinem Bett, als plötzlich ein 19-Jähriger - ebenfalls Bewohner der Unterkunft - sein Zimmer betrat und ihn angriff. Er schlug vermutlich mit Schuhen und einem Tischbein auf den Senior ein und verletzte ihn dadurch schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Der 19-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln. Als er sich gegenüber den Polizeibeamten ausweisen sollte, leistete er massiven Widerstand und trat nach ihnen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Detmold gebracht. Auch eine Blutprobe ist ihm entnommen worden. Die weiteren Ermittlungen gegen den polizeibekannten jungen Mann dauern an.

