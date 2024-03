POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau (58).

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (07.03.2024) gegen 4.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Ankleidezimmer einer Jugendeinrichtung in der Brahmsstraße gerufen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Eine 43-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Krankenhaus behandelt. Bis auf zwei Zimmer im ...

