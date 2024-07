Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Auseinandersetzungen in Schweriner Altstadt

Schwerin (ots)

Die Polizei wurde am Wochenende auf drei Auseinandersetzungen im Bereich des Marienplatzes aufmerksam.

Zunächst kam es Freitagnacht zu einer Konfrontation zwischen zwei stark alkoholisierten Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein 26-jähriger Marokkaner (1,73 Promille) mehrfach auf einen 42-jähriger Ukrainer (2,83 Promille) eingeschlagen. Der Geschädigte wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verlegt.

Zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung sei es mitten in der Nacht von Freitag zu Samstag gekommen. Die Beamten wurden durch die Bildüberwachung am Marienplatz auf den Vorfall aufmerksam. Ersten Erkenntnissen zu Folge waren fünf Personen daran beteiligt. Die Beteiligten haben sich vor Eintreffen der Beamten entfernt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Am folgenden Abend, Samstag gegen 19:45 Uhr, soll es zu einer Bedrohung zwischen zwei bisher unbekannten Personen gekommen sein. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Sowohl der Geschädigte als auch der Beschuldigte entfernten sich vor Eintreffen der Polizeibeamten. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern ebenfalls an.

Hinweise zu den Taten und zu den beteiligten Personen können Zeugen telefonisch 0385/5180-224 oder über die Onlinewache zu melden.

