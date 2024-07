Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei stoppt Fahrer mit 2,3 Promille

Schwerin (ots)

Dank eines Zeugenhinweises aus der Bevölkerung stoppte die Polizei gestern Abend einen Autofahrer mit 2,3 Promille. Der 44-jährige Pole befuhr die L 072 aus Richtung Schwerin kommend in Richtung Ludwigslust. In Stern Buchholz konnte die Polizei den Fahrer in seinem schwarzen Porsche anhalten und kontrollieren. Nachdem der Atemalkoholtest den Verdacht der Trunkenheit bestätigte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Während der polizeilichem Maßnahmen leistete der Tatverdächtige Widerstand. Der im Landkreis Ludwigslust-Parchim wohnende Mann muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

