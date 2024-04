POL-NI: Nienburg- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Oth) Am vergangenen Wochenende (20.-21.04.2024) kam es im Stadtbereich Nienburg zu mehreren Diebstählen aus Pkw. In der Bunsenstraße wurde einer 39-jährigen Nienburgerin am Samstag zwischen 15:50 Uhr und 19:00 Uhr aus einem Audi ein Rucksack inklusive einer Geldbörse entwendet. Ihr entstand ein Sachschaden von etwa 120 Euro. Am Sonntag entwendeten die unbekannten Täter in der Langen Straße zwischen ...

