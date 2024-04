Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung

Rinteln (ots)

(ne) Ein 17-jähriger Rintelner feierte am Samstag, 20.04.2024 gegen 23:32 Uhr in einem Lokal in der Brennerstraße in Rinteln seinen Geburtstag mit reichlich Alkohol. Nachdem er von dem Betreiber aufgrund dessen des Lokals verwiesen wurde, schlug er zunächst gegen die Tür und die Fenster der Lokalität. Als dann eine 52-jährige aus Rinteln das Lokal in Begleitung ihres 58-jährigem Rintelner betreten wollte, beleidigte der 17-jährige sie zunächst. Durch den 58-Jährigen zur Rede gestellt, wurde dieser auch beleidigt und körperlich angegangen. Die Frau wurde zunächst geschlagen und dann vor den Brustkorb getreten. Bei dem Gerangel der Männer wurde zusätzlich der Pkw der Frau beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Beschuldigte schon entfernt.

