POL-PDWO: Betrunkene Autofahrerin gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Worms (ots) - Am Montag, den 17.06.2024, kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bürgerhofgasse. Hier beabsichtigte ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parktasche einzufahren. Hierbei fuhr ihm der Fahrzeugführer eines roten Dacia von hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden. Im Rahmen des ...

