Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Missverständnis bei Personalienaustausch nach Verkehrsunfall

Worms (ots)

Am Montag, den 17.06.2024, kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bürgerhofgasse. Hier beabsichtigte ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parktasche einzufahren. Hierbei fuhr ihm der Fahrzeugführer eines roten Dacia von hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden. Im Rahmen des anschließenden Personalienaustauschs kam es zwischen den beiden Unfallbeteiligten zu einem Missverständnis, weshalb die erforderlichen Daten nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wurden. Der Fahrer des roten Dacia wird deshalb gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

