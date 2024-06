POL-PDWO: POL-PDWO: Innenstadt - Polizeikontrollen im Rahmen der europaweiten RAODPOL-Kontrollwoche

Polizeidirektion Worms

Am Freitag, dem 21. Juni 2024 fanden ab 20:30 Uhr in der Alzeyer Straße und später auf der B9 Höhe in Höhe des Parkplatzes "Rheinperle" bis 02:00 Uhr polizeiliche Kontrollen im Straßenverkehr statt. Da Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel regelmäßig zu gravierenden Personen- und Sachschäden führen, war die Zielrichtung dieser vorgeplanten Kontrollen die Feststellung alkohol- und drogenbeeinflusster Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr. Es wurden 82 Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten keine Verstöße wegen drogen-/alkoholbeeinflusster Fahrten festgestellt werden. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Zulassens des Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Darüber hinaus konnten weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie nicht ordnungsgemäße Kindersicherung, nicht mitgeführte Urkunden (z.B. Führerschein, Zulassungsbescheinigung Teil I, etc.) und Mängel der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt werden.

Während der Kontrollen kam es zu keinem besonderen Ereignis.

Ob es seit der Teillegalisierung des Cannabiskonsums vom 1. April diesen Jahres zu mehr Verstößen cannabisbeeinflusster Fahrten kommt, ist statistisch noch nicht belastbar zu benennen.

Die Polizei weist dringend darauf hin, nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen sowie entsprechender Medikamente am Straßenverkehr teilzunehmen!

Solche und ähnliche polizeiliche Kontrollen sind regelmäßig Aufgabe der Polizei und werden auch künftig durchgeführt.

