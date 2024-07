Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Worms, Römerstr. (ots)

Am 11.07.2024 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer, sowie ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Römerstr. in Worms. Der PKW-Fahrer bog sodann in die Zeughausgasse ab, sodass der neben ihm fahrende E-Bike-Fahrer stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch stürzte der 26-Jährige zu Boden und wurde verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle.

Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder können Hinweise auf den PKW oder den Fahrer geben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Worms unter der 06241/852-0 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist; Es handelt sich um eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. Dem flüchtigen Fahrer droht hierbei eine Geld- oder Freiheitsstrafe, sowie der Führerscheinentzug. Auch kann er den Versicherungsschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und den Fremdschaden alleine begleichen müssen.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf ihren Kosten sitzen. Einen Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen, reicht nicht aus.

Bedenken Sie: es könnte auch Ihr Auto treffen, helfen Sie uns deshalb, Unfallopfern zu helfen und notieren Sie sich, wenn Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht werden, das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Melden Sie bitte jeden Unfall sofort der Polizei.

