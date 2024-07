Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung Dreifaltigkeitskirche - Zeugenaufruf

Worms (ots)

Am Freitagabend, den 05.07.2024 kam es gegen 20:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Dreifaltigkeitskirche. Ein bisher unbekannter Täter hat die Eingangstür der Kirche eingetreten, so dass die obere Holzvertäfelung heruntergefallen ist. Die Sachbeschädigung fand im Nachgang der Public Viewing Veranstaltung beim Eiscafe Vannini statt. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann meldet sich bitte unter 06241 / 852-2250 oder per Mail an die Polizei Worms piworms@polizei.rlp.de.

