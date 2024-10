Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich auf B68

Osnabrück (ots)

Bei starkem Nebel kam es am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich an der B68/Bahnhofstraße. Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B68 in Richtung Osnabrück und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte sie dabei mit einem entgegenkommenden Renault. Die 53-jährige Quakenbrückerin erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Die 27-jährige Fahrerin des Renaults, eine Frau aus Cloppenburg, wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeugführerinnen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen die Frauen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die B68 beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell