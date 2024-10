Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 23:00 Uhr die Bielefelder Straße in Richtung Bad Laer. In Höhe der Einmündung zur Versmolder Straße bremste der 16-Jährige aus bislang unbekannter Ursache stark ab. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung des nachfolgenden Mercedes-Fahrers, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Mercedes fuhr folglich auf das Leichtkraftrad auf. Der 16-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Trotz medizinischer Behandlung erlag der junge Mann aus Versmold wenige Stunden nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen. Der 18-jährige Mercedes-Fahrer, whft. in Bad Laer, verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Seine drei 17-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Leichtkraftrad und am Mercedes entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L94 beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell