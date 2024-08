Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und Pkw

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (22. August) gegen 07:45 Uhr auf der Burbecker Straße ereignet. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Burbecker Straße und beabsichtigte, in die Mescheder Straße einzubiegen. Ein 16-Jähriger befuhr zeitgleich mit seinem Pedelec den an der Burbecker Straße verlaufenden Radweg in Richtung Elspe. An der Einmündung zur Mescheder Straße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 16-Jährige verletzte kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

