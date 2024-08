Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Drolshagen (ots)

Am Freitag (23.08.2024) kam es gegen 06:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L708 im Bereich Wegeringhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 33-jähriger Autofahrer aus der "Landstraße" in die L708 einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 17-Jährigen. Dieser hatte die L708 aus Richtung Schreibershof kommend direkt hinter einem PKW befahren, welchen der 33-Jährige zunächst vorbeifahren ließ. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) aus dem Oberbergischen Kreis wurde zur Unterstützung für die Unfallaufnahme angefordert und sicherte vor Ort Spuren. Beamte des Verkehrskommissariats waren ebenfalls an der Unfallstelle und übernahmen die Ermittlungen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die L708 in beiden Fahrtrichtungen bis ca. 11:00 Uhr komplett gesperrt.

Leider befand sich der Fahrzeugführer nicht mehr vor Ort, welcher unmittelbar vor dem Leichtkraftrad gefahren war. Die Aussage des oder der Zeugen/Zeugin könnte jedoch von erheblicher Bedeutung sein. Das Verkehrskommissariat bittet daher um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell