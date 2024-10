Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Wildes Fahrmanöver endet in Leitplanke - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es in Bohmte zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 18:04 Uhr fuhr ein schwarzer BMW (MEL-Zulassung) auf der Osnabrücker Straße in Richtung B51. Anstatt an der Kreuzung vernünftig nach links auf die Bundesstraße einzubiegen, entschied sich der Fahrer für einen Drift. Das Geschick des Fahrers reichte jedoch nicht aus. Der BMW prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Von Einsicht keine Spur. Im Anschluss wurde, ebenfalls mit quietschenden Reifen, zurückgesetzt und die Unfallstelle fluchtartig verlassen. Dabei wurde ein Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise abgeben können, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere die Fahrerin eines roten Mini ist für die Ermittlungen von Relevanz. Bitte melden Sie sich unter 05471/9710 (zu Geschäftszeiten) oder unter 05461/94530 (außerhalb der Geschäftszeiten)

