Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Tödlicher Unfall auf der B214 - Radfahrer von Lkw erfasst

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 214 zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Radfahrer aus Ankum tödlich verletzt wurde. Der Mann war gegen 15:20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Bersenbrück unterwegs, als er auf Höhe zweier Tankstellen plötzlich auf die Fahrbahn fuhr. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Mann die Straßenseite wechseln wollte. Dabei wurde er von einem Lkw erfasst, der in gleiche Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall erlitt der 61-Jährige schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Unfallstelle für die derzeit laufenden Maßnahmen voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 60-Jährige Lkw Fahrer aus Sachsen blieb körperlich unversehrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell