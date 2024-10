Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Autofahrer flüchtet von Unfallstelle - 63-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pedelec gegen 05:30 Uhr die Brüsseler Straße in Richtung ortseinwärts. Kurz vor dem Kreisverkehr überholte ihn ein BMW. Der PKW scherte anschließend so knapp vor dem Radfahrer ein, dass er stark abbremsen musste und infolgedessen zu Boden stürzte. Der 63-Jährige, wohnhaft in Hilter, verletzte sich dabei leicht und begab sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung. Ein Zeuge konnte ein Teilkennzeichen des beteiligten BMW ablesen. Dieses lautet: OS-RK ???.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

