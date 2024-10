Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Auto von Grundstück entwendet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Autos an der Heinrich-Groos-Straße. Die Täter entwendeten den grauen Range Rover, welcher in einem Carport auf einem Privatgrundstück stand, und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Kennzeichen, welches zuletzt an dem PKW angebracht war, lautet: OS-MA 1. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich unter den folgenden Telefonnummern zu melden: 0541 327-3203 (tagsüber) oder unter -2215.

