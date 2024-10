Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Bar in der Redlingerstraße wurde Ziel eines Einbrechers - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagnachmittag (15 Uhr) und Dienstagmorgen (09.30 Uhr) ist eine Bar in der Redlingerstraße in Visier eines Einbrechers geraten. Durch ein Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Ecke zur Straße An der Katharinenkirche und nahm mehrere Flaschen hochwertigen Alkohol an sich. Mit seiner Beute flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

