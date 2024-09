Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 22.09.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich Verden

Betrunkener schläft im laufenden Fahrzeug ein Dörverden. Am Samstagabend, 21.09.2024, wird der Polizei eine schlafende Person in einem Fahrzeug mit laufendem Motor vor dem Bahnübergang an der Diensthoper Straße mitgeteilt. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 2,25 Promille erheblich alkoholisiert ist. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin beschlagnahmten die Polizeibeamten seinen Führerschein. Den BMW-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Alkoholisiert am Steuer

Hambergen. Am Samstagabend, 21.09.2024, kontrollierten Polizeibeamte des PK Osterholz in der Bremer Straße einen Skoda Fabia. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der 34-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel Lilienthal. Am Samstagabend, 21.09.2024, konnte ein Motorradfahrer auf einem Leichtkraftrad ohne Helm auf der Hauptstraße fahrend festgestellt werden. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer nicht in dem Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein Urinvortest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Person gerät in Maishäcksler

Ohlenstedt. Am Samstagnachmittag, 21.09.2024, betritt ein 19-Jähriger vor Beginn des Erntefestumzuges ein anliegendes Maisfeld, welches durch einen Maishäcksler abgeerntet wird. Der junge Mann gerät in das Schneidwerk des Häckslers und wird nach der Bergung schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Osterholz-Scharmbeck aufgenommen.

