POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 21.09.2024

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim, Zum Achimer Bahnhof - E-Bike entwendet: Im Verlauf des Freitags entwenden bislang unbekannte Täter ein buntes Herren-E-Bike. Dieses war mittels eines Schlosses an einer Laterne in der Straße Zum Achimer Bahnhof angeschlossen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Achim, Obernstraße - Fahrzeugführer ohne Führerschein: Am Freitagnachmittag kontrollieren Beamte der Polizei Achim in der Obernstraße den Fahrzeugführer eines VW Caddy. Im Verlauf der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 20-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn und die Halterin des Fahrzeuges wird ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Oyten, Schwarzer Weg - Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am Freitagabend kontrollieren Beamte der Achimer Polizei in der Straße Schwarzer Weg einen 42-Jährigen aus Bremervörde mit seinem Transporter. Hierbei wird festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ottersberg, Rugenworthweg - Radfahrer beim Überholen gestreift: Am Freitagnachmittag beabsichtigt ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Sottrum im Rugenworthweg einen 69-jährigen Fahrradfahrer aus Tarmstedt zu überholen. Hierbei streift er das Fahrrad, so dass der Radfahrer in den Grünstreifen stürzt und sich leicht verletzt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Oyten, Bergstraße - Verkehrsunfallflucht: Am Freitagnachmittag kollidiert ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Bergstraße mit einem dort geparkten Opel Movano. Dabei wird dessen Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet anschließend von Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Ottersberg, Landstraße - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten: Am Freitagabend befährt eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus Ottersberg die Landstraße aus Fischerhude kommend in Richtung Oyten. Sie wendet ihren Pkw in einer Einmündung und beabsichtigt zurück in Richtung Fischerhude zu fahren. Beim Anfahren missachtet sie die Vorfahrt einer 24-jährigen Oytenerin, die die Landstraße in Richtung Oyten befährt. Durch den Unfall werden beide Fahrerinnen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw müssen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Landstraße voll gesperrt.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck, Heidkrug - Mofa in Vollbrand: Am Freitagmorgen gerät in der Straße Heidkrug ein Mofa vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Vollbrand. Durch den 32-jährigen Fahrer kann zunächst eine Rauchentwicklung an seinem Mofa festgestellt werden. Nachdem dieser rechtzeitig absteigen kann, gerät das Mofa in Vollbrand und wird im Anschluss durch die Feuerwehr abgelöscht. Durch den Brand werden keine Personen verletzt.

Osterholz-Scharmbeck, Westerbecker Straße - Parkenden PKW übersehen: Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr fährt der 72-jährige Fahrzeugführer eines VW Passat auf der Westerbecker Straße in Richtung Wesermünder Straße auf einen parkenden PKW auf. Durch den Unfall verletzen sich der Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin leicht. Beide Unfallbeteiligte werden in ein Krankenhaus verbracht. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Ritterhude, Kleine Loge - Pedelec übersehen: Am Freitag gegen 15:00 Uhr wird eine 84 Jahre alte Pedelecfahrerin vermutlich durch die unachtsame Fahrweise einer 27-jährigen PKW-Fahrerin leicht verletzt. Die junge Frau wollte von der Straße Kleine Loge nach rechts in die Werschenreger Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der auf dem Radweg fahrenden Pedelecfahrerin. Diese verletzt sich leicht und wird in ein Krankenhaus verbracht.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

