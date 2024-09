Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorradfahrer verstirbt nach Unfall+

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Am Freitagnachmittag kam es auf der L160 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und verstarb im Verlauf an den Folgen der Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 29-jährige Fahrerin aus Kirchlinteln mit ihrem VW auf der Verdener Straße in Richtung Südkampen und stand in Höhe der Einmündung zur Neddener Straße hinter weiteren Fahrzeugen, um anschließend nach links abzubiegen. Von hinten näherte sich der 34-Jährige aus Verden auf seinem Motorrad und setzte zum Überholen an, als die 29-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach links abbog.

In der Folge stießen das Motorrad und der VW seitlich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Motorrad in eine gegenüberliegende Schutzplanke geschleudert. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort verstarb er an den Folgen des Verkehrsunfalls.

Die 29-jährige Frau und zwei Kinder in dem VW blieben bei dem Unfall unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich und die L160 bis in die Abendstunden gesperrt.

