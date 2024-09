POL-VER: +Kontrollen im Landkreis zu den europaweiten Safety Days+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Wohnhaus+ Riede. Am Mittwoch kam es in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18 Uhr zu einem Einbruch in einem Wohnhaus in der Straße Auf dem Felde. Während sich die Bewohner im Garten aufhielten, verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein ...

