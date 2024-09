Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Radfahrer angefahren++Mit Hund zusammengestoßen++Motorradfahrer leicht verletzt++Straftat bei Unfall aufgedeckt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Riede. Am Mittwoch kam es in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18 Uhr zu einem Einbruch in einem Wohnhaus in der Straße Auf dem Felde. Während sich die Bewohner im Garten aufhielten, verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein Fenster Zugang in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Aus diesen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Bereich der Polizei Achim telefonisch unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Radfahrer angefahren+ Ottersberg. Am Kreisel in der Grünen Straße kam es am Mittwochmorgen, gegen 07.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Kind auf einem Fahrrad.

Der 57-jährige Fahrer des Lkw musste verkehrsbedingt an dem Zebrastreifen am Kreisel warten. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen überqueren, als der Lkw wieder anfuhr und mit dem Jungen zusammenstieß. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Bei dem Zusammenstoß geriet das Fahrrad unter den Lkw. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

+Mit Hund zusammengestoßen+ Riede. Bei einem Zusammenstoß mit einem frei laufenden Hund wurde ein 72-Jähriger auf einem Pedelec am Mittwochabend leicht verletzt. Gegen 18 Uhr fuhr der Mann auf der Dorfstraße in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Cohrsweg lief ein frei laufender Hund gegen sein Fahrrad und brachte ihn zu Fall. Der Hundehalter fing seinen Hund kurz darauf wieder ein.

+Motorradfahrer leicht verletzt+ Thedinghausen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Mittwoch, gegen 14.10 Uhr, bei einem Unfall auf der Wulmsdorfer Straße leicht. Er übersah, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf den BMW einer 30-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige auf die Fahrbahn. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Straftat bei Unfall aufgedeckt+ Grasberg. In der Wörpedorfer Straße kam es am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann noch eine Straftat fest.

Ein 68-jähriger Fahrer eines Lkw bog von der Wörpedorfer Straße in eine Grundstückseinfahrt ein. Er touchierte mit dem Heck den Spiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges einer 53-Jährigen auf der Landesstraße. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Im Zuge der Unfallaufnahme überprüften die Beamten die Führerscheine und stellten fest, dass der 68-Jährige nicht die richtige Fahrerlaubnisklasse für den Lkw besaß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell