HZA-HN: Bei Kontrollen am laufenden Band - Marihuana bei Paketkontrollen abgefischt

Heilbronn (ots)

Bei Kontrollen in einem Paketverteilzentrum im Laufe der Woche gelang es mehrfach, Marihuana aus dem Verkehr zu ziehen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um mindestens 53 Kilogramm Rauschgift, das in 13 Paketen festgestellt wurde. Die Drogen waren in Kartons darin aufwendig luftdicht, z.T. mehrfach vakuumiert, verpackt und zum Weitertransport an Empfängeradressen im In- und europäischen Ausland gerichtet.

Der Straßenverkehrswert, der mit der sichergestellten Menge hätte erzielt werden können, beläuft sich auf rund 530.000 Euro.

Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden vom Zollfahndungsdienst übernommen und dauern an.

Zusatzinformation:

Die Zollstellen wirken bei der Überwachung der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Betäubungsmitteln nach, aus und durch Deutschland mit. Bei Verstößen gegen ein generelles Verkehrsverbot von nicht verkehrsfähigen Betäubungsmitteln (illegalen Drogen) werden durch die Zollbehörden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

