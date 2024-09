Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrerin verletzt sich schwer++Unfall mit mehreren Fahrradfahrern++Zusammenstoß mit Motorrad+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrerin verletzt sich schwer+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen verletzte sich eine 18-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz mit ihrem Pedelec schwer. Gegen 08 Uhr stürzte sie aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in der Baustraße und verletzte sich am Kopf. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.

+Unfall mit mehreren Fahrradfahrern+ Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Geh- und Radweg der Settenbecker Straße kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrradfahrern. Eine 33-Jährige hielt mit ihrem Rad an und wollte wenden. Ein dahinter fahrender 51-Jähriger konnte der Frau noch ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Eine 60-jährige Radfahrerin hinter dem 51-Jährigen bemerkte das Ausweichmanöver zu spät und stieß mit ihm zusammen. Sie verletzte sich dabei leicht. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.

+Zusammenstoß mit Motorrad+ Worpswede. Ein 62-jähriger Motorradfahrer stieß am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, mit dem Mercedes eines 31-Jährigen zusammen. Er wollte vom Mühlendamm nach links in die Hüttenbuscher Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 31-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 62-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge fuhr er in einen Zaun und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell