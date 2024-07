Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkahsunfall an der AGIP Tankstelle - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 26.07.2024, kam es gegen 14.40 Uhr in Neuwied ST Heimbach-Weis in der Engersgaustraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines weißen Mercedes missachtete dabei den Vorrang eines von rechts kommenden silbernen Pkw, als sie vom Gelände der Tankstelle in den fließenden Verkehr einfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Da die beiden Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen sucht die Polizei potentielle Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mit der PI Neuwied in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell