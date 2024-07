Erpel (ots) - In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei einen Pkw auf der B 42 in Erpel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 55-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der ...

mehr