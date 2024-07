Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl in Wohnung

Harschbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 13:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in Harschbach zu einem Trickdiebstahl durch zwei weibliche Täterinnen. Die beiden Damen verschafften sich durch den falschen Vorwand, für den Dernbacher Zirkus Spenden zu sammeln, Zugang zur Wohnung einer 77-jährigen Anwohnerin. Dort nutzten sie einen unbeobachteten Moment aus und entwendeten ein Portemonnaie mit Bargeld. Im Anschluss verließen sie das Wohnhaus fußläufig. Gemäß einer Zeugenaussage wurden die beiden Täterinnen sodann durch einen silbernen Skoda Octavia mit "BKS (Bernkastel)"- Kennzeichen abgeholt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

