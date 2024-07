Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 42-Jähriger ohne Führerschein und unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal in der Mecklenburger Straße den Fahrer eines VW Golfs einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 42-jährige Fahrer konnte den Beamten nur einen ausländischen Führerschein aushändigen, der allerdings in Deutschland keine Gültigkeit hat. Somit muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem viel der Fahrer während der Kontrolle mit sog. Ausfallerscheinungen auf, welche bei den eingesetzten Beamten den Eindruck hinterließen, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Deshalb wurde er zur Entnahme einer Blutprobe mit auf das Polizeirevier genommen. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Da der Fahrer nicht der tatsächliche Halter des VW Golfes ist, muss sich nun auch der Halter des Fahrzeuges verantworten, da er zugelassen hat, dass der 42-Jährige sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr.

