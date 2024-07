Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnmobil macht sich selbstständig

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw und einem geparkten Wohnmobil in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach Zeugenangaben war das Wohnmobil in der Straße abgestellt gewesen und hatte sich, ohne Insassen, in Bewegung gesetzt, rollte nach hinten und beschädigte zwei geparkte Pkw. Die Polizei vermutet als Ursache mangelnde Sicherung des letzten Benutzers. Es entstand erheblicher Sachschaden.

