Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 14.09.2024

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Falsche Wasserwerker erlangen Diebesgut++

Verden. Am vergangenen Freitag gaben sich bislang unbekannte Täter in der Verdener Moorstraße als "Wasserwerker" aus und gelangten so in die Wohnung der 85-jährigen Geschädigten. Hier entwendeten sie Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei warnt davor, unbekannte Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

++Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss++

Verden. Am Freitag fiel den Beamtinnen und Beamten der Verdener Polizei ein Lkw auf, der in der Folge kontrolliert wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 49-jährige Fahrer des Lkw unter dem Einfluss von Opiaten stand, weshalb die Fahrt für ihn an dieser Stelle beendet war. Sein Führerschein wurde sichergestellt, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Achim:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Osterholz:

++Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (11) - Verursacher flüchtet++

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Freitag, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein elfjähriger Junge mit seinem Mountainbike die Hundestraße in der Osterholzer Innenstadt. In Höhe der Hausnummer fünf wurde er von einem Renault überholt. Beim Wiedereinscheren touchierte der unbekannte Fahrzeugführer / die unbekannte Fahrzeugführerin mit dem Heck des Renault den Vorderreifen des Fahrrads. Das Kind kam daraufhin zu Fall und verletzte sich. Der Renault entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Pkw geben können.

