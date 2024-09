POL-VER: +Beschuldigter nach Raub auf Tankstelle festgenommen+

Landkreise Verden und Heidekreis (ots) - LANDKREIS VERDEN +Mehrere Einbrüche in Geschäfte+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtbereich von Verden zu drei Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter. In der Bremer Straße verschafften sich die Täter Zugang zu einer Werkstatt und einem ...

mehr