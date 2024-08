POL-UN: Kamen - Zwei Männer geraten am Markt in Streit

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag (20.08.2024) auf Mittwoch (21.08.2024) zwischen 22.00 Uhr und 06.45 Uhr Zutritt durch ein auf Kipp stehendes Fenster zu einem Café an der Lethmather Straße in Schwerte-Ergste verschafft. Dort entwendeten sie die Ladenkasse und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die ...

