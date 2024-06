POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Hemmelzen (ots) - Am frühen Morgen des 11. Juni 2024, gegen 01:00 Uhr, meldete sich die Geschädigte bei der Polizeiinspektion Altenkirchen und berichtete von einem versuchten Einbruch in das Auto ihres Sohnes. Eine schwarz gekleidete Person hatte eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und war anschließend in ein nahegelegenes Feld geflüchtet. Der PKW war in der Mühlenstraße in Hemmelzen abgestellt. Die alarmierten ...

