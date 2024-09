Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auf Straße gefahren++Raub auf Tankstelle++Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall++Unfall mit E-Scooter+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auf Straße gefahren+ Kirchlinteln. Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde in der Verdenermoorstraße ein kleiner Junge leicht verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf die Straße gefahren, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 80-jähriger Fahrer eines VW konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Mit leichten Verletzungen kam der Junge in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Raub auf Tankstelle+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend, gegen 19.25 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Schwaneweder Straße auszurauben.

Er nutze die kurze Abwesenheit eines Angestellten aus, um hinter den Verkaufstresen zu gelangen. Bevor er Geld aus der Kasse stehlen konnte, kam der 18-jährige Angestellte zurück und versuchte den Täter an der Flucht zu hindern. Sie gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der Täter zumindest einen Teil des Diebesguts verlor. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Buschhausen. Noch ist unklar, ob er etwas stehlen konnte. Der 18-Jährige blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt.

Der Täter soll ca. 20 Jahre alt und 175 cm groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und eine schlanke Statur. Bekleidet war der Mann mit einer langen schwarzen Weste mit Kapuze, einer dunklen Hose und weißen Schuhen. Unter der Weste trug er eine blaugraue Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall+ Ritterhude. Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Straße An der Obermühle zu einem Verkehrsunfall mit einem 9-jährigen Kind und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer.

Der Junge fuhr auf seinem Fahrrad in Richtung Bunkenburgsweg. Der unbekannte Fahrradfahrer überholte ihn rechts und streifte den Jungen dabei leicht. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr gegen einen geparkten Hyundai am Fahrbahnrand. Der andere Fahrradfahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw verletzt sich der Junge leicht. Den Fahrradfahrer beschrieb er als Jugendlichen. Zeugen werden gebeten, Hinweis zu dem unbekannten Fahrradfahrer der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 mitzuteilen.

+Unfall mit E-Scooter+ Lilienthal. Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Citroën übersah am Donnerstagmittag beim Abbiegen einen 39 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter und verletzte ihn leicht. Gegen 14 Uhr wollte die 40-Jährige von der Goebelstraße auf die Moorhauser Landstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden E-Scooter-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der verletzte 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell