POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 11.08.2024

Bereich PK Hemmoor

Verkehrskontrollen

Hemmoor. Am Samstag führten Beamte der Polizei Hemmoor zur Mittagszeit intensive Verkehrskontrollen in den Ortschaften Hemmoor und Bülkau durch. Hierbei waren insbesondere die Hauptverkehrsunfallursachen Ablenkung im Straßenverkehr und Geschwindigkeitsüberschreitungen im Fokus. In kurzer Zeit konnten insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer mit Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt werden. Diese Verkehrsteilnehmer hatten die Mobiltelefone zum Zwecke der Kommunikation genutzt und müssen jetzt mit einem Bußgeld von 100EUR sowie einem Punkt in der Flensburger Datei rechnen. Mit ähnlichen Strafen müssen zwei Fahrzeugführer rechnen, die bei erlaubten 70 km/h mit ca. 100 km/h gemessen wurden. Hinzu kamen noch vier PKW mit abgelaufenem Termin zur Hauptuntersuchung. Zwei Pkw hätten bereits vor über einem Jahr zur Hauptuntersuchung vorgeführt werden müssen. Die Halter erwartet ebenfalls ein Punkt in Flensburg.

Bereich PK Schiffdorf

VU mit fünf verletzten Personen:

Büttel/Loxstedt. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer (deutscher Staatsbürger) befuhr mit einem Pkw die K50 in der Gemarkung Loxstedt-Büttel in Rtg. Büttel. In einer Linkskurve kam dieser als Folge alkoholbedingter Ausfallerscheinung im Zusammenhang mit einer überhöhten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Seitenraum stehenden Stahlpfeiler. Zusätzlich zum Fahrzeugführer wurden zwei Mitinsassen leicht - und zwei weitere Mitinsassen schwer verletzt. Da bei dem Fahrzeugführer eine Atemluftalkoholkonzentration von über 1,1 o/oo festgestellt wurde, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

